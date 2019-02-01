В Брянске парочку погубили «закладки»

Брянские правоохранители завели уголовное дело на 26-летнего парня и его 29-летнюю знакомую, их подозревают в незаконном сбыте запрещенных веществ.

Согласно расследованию, молодой человек и девушка распространяли наркотики с помощью «закладок». Во время задержания у них изъяли 70 граммов амфетамина, 100 граммов гашиша и 40 граммов марихуаны.

Подозреваемым грозит от 10 до 20 лет с наложением крупного штрафа.