В Брянске замело светофоры

13 февраля в Брянской области непогода стала причиной многих неприятностей: во дворах попадали деревья, в семи районах пропал свет; не обошлось без неудач и на дорогах.

К примеру, на Городищенской горке светофоры замело так, что ничего не видно.

Видео об этом один из очевидцев выложил в сеть.

«Вот такой у нас светофор на Городищенской горке», - рассказал автор записи Алексей Цыкунов.