В Брянске неизвестный наехал на Nissan и скрылся

Жительница Брянска разыскивает очевидцев аварии, которая произошла 11 февраля в областном центре на улице Бежицкой, где пострадала иномарка Nissan.

Инцидент случился во второй половине дня во двое БГУ около дома №16, корпус 2б. По словам автора поста Елизаветы Тихой, неизвестный наехал на припаркованную черную иномарку.

«Нарушитель с места ДТП скрылся. Просим откликнуться случайных свидетелей данного происшествия, возможно, есть запись видеорегистраторов с припаркованных рядом автомобилей. Контактный телефон 8-952-967-02-07 или 8-903-818-81-98», - объяснила Елизавета.