Жителя Карачева дважды настигла неудача

Ранее судимому 49-летнему жителю Карачева грозит до шести лет заключения, его подозревают в двух кражах.

Одно из преступлений было совершено в доме у 27-летнего парня. Потерпевший рассказал, что, вернувшись домой, увидел незнакомца, который успел собрать в сумку его планшет, ноутбук, фотоаппарат и часть провианта. Он прогнал злоумышленника, а затем позвонил в полицию.

Неделей раньше мужчина пробрался в дом к 31-летнему жителю Карачева и хотел похитить бензотриммер. Злоумышленника опять же спугнуло неожиданное появление хозяина жилья.