В Белых Берегах огнеборцы тушили пожар
14 февраля в поселке Белые Берега произошел пожар в частном строении на улице Ромашино.
Информация о возгорании поступила спасателям в 03:14. За пять минут огнеборцы третьей и 29-й части на двух автоцистернах прибыли на место. Выяснилось, горела кровля частного сарая.
В тушении задействовали два ручных ствола.
«В 03.24 пламя локализовали, в 03.25 ликвидировали. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Причина устанавливается.
Напомним, при пожаре в деревне Ольховка пострадали два человека.
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