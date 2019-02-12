У «Аэропарка» в Брянске случилось ЧП

13 февраля из-за непогоды случилось множество аварий на дорогах, одна из них произошла в Советском районе недалеко от «Аэропарка».

Как объяснили свидетели, дорогу не поделили иномарка и микроавтобус.

Известно, что транспорт получил небольшие повреждения. Были ли пострадавшие – такой информации не поступало.

По словам водителей, во всем виноваты снегопад и нечищеные трассы.