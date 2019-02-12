Страшное ДТП под Почепом: трое ранены

13 февраля в Почепском районе произошла серьезная авария с участием «ВАЗа 21074» и машины Mazda 3, пострадали трое.

У 42-летнего водителя Mazda 3 - ушиб грудной клетки, лучезапястного сустава слева, закрытая черепно-мозговая травма. У 37-летнего пассажира этого же авто ушибленная рана теменной области. 66-летняя пассажирка «ВАЗа-21074» получила ушиб левого голеностопного сустава и верхней трети правого бедра. Все трое госпитализированы.

Сама авария произошла в половине девятого вечера на 53-м километре трассы «Брянск-Новозыбков - граница с Республикой Беларусь». 50-летний водитель «ВАЗа-21074» ехал из Брянска в сторону Почепа, выскочил на полосу встречного движения и столкнулся Mazda 3 под управлением 42-летнего водителя.