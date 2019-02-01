В Жуковке «мастер» парковки перекрыл пандус для маломобильных граждан
Жительница Жуковки запечатлела на фото «автохама», перекрывшего своим транспортом ход в магазин, а также пандус для маломобильных граждан, ситуация случилась 13 февраля.
Очевидец Мария опубликовала снимок в сеть, чтобы владельцу автомобиля хоть немного стало стыдно за поступок. Больше всего поразило то, рассказала женщина, что на замечание переставить свою машину он отреагировал грубым жестом.
«Уважаемые жители нашего городка, сегодня, выходя из магазина, увидели такую «интересную» парковку. И на замечание водитель культурно отреагировал всем известным жестом в присутствии ребенка. Кто знает этого воспитанного человека?» - поделилась Мария.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Что такое реклама на интернет-сайтах
Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается размещения рекламы в сети Интернет. Что считается рекламной информацией, а что является информацией о производимых или реализуемых товарах. На эти вопросы отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.
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Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.