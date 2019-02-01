В Жуковке «мастер» парковки перекрыл пандус для маломобильных граждан

Жительница Жуковки запечатлела на фото «автохама», перекрывшего своим транспортом ход в магазин, а также пандус для маломобильных граждан, ситуация случилась 13 февраля.

Очевидец Мария опубликовала снимок в сеть, чтобы владельцу автомобиля хоть немного стало стыдно за поступок. Больше всего поразило то, рассказала женщина, что на замечание переставить свою машину он отреагировал грубым жестом.

«Уважаемые жители нашего городка, сегодня, выходя из магазина, увидели такую «интересную» парковку. И на замечание водитель культурно отреагировал всем известным жестом в присутствии ребенка. Кто знает этого воспитанного человека?» - поделилась Мария.