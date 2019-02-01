Брянский «автохам» получил по заслугам

Смоленская полиция задержала 29-летнюю местную жительницу, которая подозревается в заведомо ложном сообщении о готовящемся преступлении в одном из домов областного центра.

12 февраля в Смоленске на проспекте Гагарина случилось ДТП с маршруткой, фото в одном из пабликов соцсети опубликовали очевидцы.

Смоленская полиция завела уголовное дело на неработающего местного жителя, 24-летнего парня, который подозревается в грабеже сотового телефона у 11-летней девочки.

13 февраля в Смоленске на улице Фрунзе произошло ДТП, из-за которого стали трамваи.

Гагаринская полиция завела уголовное дело на 37-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

Инцидент был зафиксирован 13 февраля около дома №20. Речь идет о владельце иномарки Dodge, который припарковался на тротуаре прямо у входа в подъезд.

Работники брянского ГИБДД привлекли к административной ответственности очередного «автохама», он нарушил правила дорожного движения на улице Металлистов.

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