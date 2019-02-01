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18-летний брянец, выскочив на встречку, нарушил планы двух человек

Опубликовано Сегодня, 11:04

23-летний парень, пассажир «ВАЗ-21110», 13 февраля получил травмы во время ДТП с участием еще одного такого же автомобиля под Клинцами.

Сама авария случилась в половине десятого утра на третьем километре трассы «Брянск-Новозыбков-Клинцы».

18-летний водитель «ВАЗ-21110» ехал из Клинцов в сторону дороги «Брянск-Новозыбков» и, не справившись с управлением, выскочил на встречку, где врезался в «ВАЗ-21101» под управлением 56-летнего водителя.

23-летнего пассажира «ВАЗа-2111» доставили в больницу, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки.

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