18-летний брянец, выскочив на встречку, нарушил планы двух человек
23-летний парень, пассажир «ВАЗ-21110», 13 февраля получил травмы во время ДТП с участием еще одного такого же автомобиля под Клинцами.
Сама авария случилась в половине десятого утра на третьем километре трассы «Брянск-Новозыбков-Клинцы».
18-летний водитель «ВАЗ-21110» ехал из Клинцов в сторону дороги «Брянск-Новозыбков» и, не справившись с управлением, выскочил на встречку, где врезался в «ВАЗ-21101» под управлением 56-летнего водителя.
23-летнего пассажира «ВАЗа-2111» доставили в больницу, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки.
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