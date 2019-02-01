Дама из Жуковки «навела порядок» в чужом доме
Полиция завела уголовное дело на 40-летнюю жительницу Жуковского района, которая подозревается в краже.
По словам потерпевшего 58-летнего мужчины из деревни Вязовск Дубровского района, месяц его не было дома. Когда прибыл, обнаружил пропажу ценных вещей: цифровой приставки, велосипеда, бензотриммера, металлической посуды и продуктов общей стоимостью около 20 тыс рублей.
Вскоре оперативники задержали 40-летнюю даму. В отделении она во всем созналась и вернула украденное, кроме продуктов и посуды, которую сдала в пункт приема металла.
Ей грозит до шести лет.
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