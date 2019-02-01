Брянец подготовил пожилой родственнице «сюрприз»
Полиция задержала 39-летнего жителя Володарского района, его подозревают в краже, совершенной в отношении 60-летней женщины.
Потерпевшая рассказала, что с банковской карты при неизвестных обстоятельствах списали шесть тысяч рублей.
Как выяснилось, похищение мог совершить 39-летний родственник пенсионерки. Мужчина признал вину, объяснив, что воспользовался моментом и с помощью мобильного приложения на телефоне пенсионерки перечислил деньги на свой банковский счет.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Задержанному грозит до шести лет», - сообщили в пресс-службе МВД области.
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