Брянец подготовил пожилой родственнице «сюрприз»

Полиция задержала 39-летнего жителя Володарского района, его подозревают в краже, совершенной в отношении 60-летней женщины.

Потерпевшая рассказала, что с банковской карты при неизвестных обстоятельствах списали шесть тысяч рублей.

Как выяснилось, похищение мог совершить 39-летний родственник пенсионерки. Мужчина признал вину, объяснив, что воспользовался моментом и с помощью мобильного приложения на телефоне пенсионерки перечислил деньги на свой банковский счет.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Задержанному грозит до шести лет», - сообщили в пресс-службе МВД области.