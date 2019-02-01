Брянцы в соцсетях сообщают о странном хлопке в Большом Полпино

14 февраля жители поселка Большое Полпино Володарского района услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, от которого задрожали окна в домах.

Звуки раздались около трех часов дня. Что произошло в Брянске, неизвестно. Пользователи соцсетей сообщают такие факты.

К примеру, по мнению жительницы Большого Полпино, в районе поселка Снежки случилось падение или вход в атмосферу неизвестного объекта.

«Я всё же предполагаю, что было падение, оставил после себя спиралевидный остаток входа, сравнимый со следами, который оставляет после себя сгораемое топливо самолета. Но этот след расположен вертикально земле. Люди, кто видел, напишите, что у вас произошло там, что это было?» - спросила автор поста под ником Aletta Oceans и опубликовала фото, где изображено небо с таким следом.

«В Володарке какой-то громкий хлопок был», - сообщил Николай Изоткин.

«Скорее всего метеорит упал», - добавил Виктор Соколов.

«Около нашего дома громкий хлопок был, даже стёкла трясло», - поделилась Диана Петресова.

Александр Шулепко: «На Кургане отчетливо было слышно».

Yuliya Firsova: «Очень интересно, что за хлопок, который слышен и в Советском, и на Володарке, я тоже слышала, живем на Красном маяке».

Анна Мельникова: «И в Фокинском хлопок был».

Руслан Литовский: «В Бежице слышно было».

Kristina Smirnova: «В Городище тоже был сильный хлопок».

«Су 27 прилетали в Сещу. Этот грохот - переход на форсаже на сверхзвук», - предложил версию Сергей Черновол.

В региональном управлении МЧС, как сообщают местные СМИ, объяснили, что никакой информации о взрыве в Брянске и области не получали. Подразделения экстренной службы никуда на подобные вызовы не выезжали.