В Унече произошел пожар

15 февраля в Унече на улице Ленина в жилом доме случился пожар, спасен один человек.

Сообщение о возгорании огнеборцы 39-й части получили в 04:39. Через восемь минут они прибыли по адресу. Как оказалось, в помещении горели постельные принадлежности.

На тушение работал ручной ствол и звено газодымозащитной службы.

«В 04.57 пламя локализовали, в 04.58 ликвидировали. Пострадавших нет, спасен один человек», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Причина устанавливается.

Напомним, в Погарском районе во время пожара пострадал один человек.