В Унече произошел пожар
15 февраля в Унече на улице Ленина в жилом доме случился пожар, спасен один человек.
Сообщение о возгорании огнеборцы 39-й части получили в 04:39. Через восемь минут они прибыли по адресу. Как оказалось, в помещении горели постельные принадлежности.
На тушение работал ручной ствол и звено газодымозащитной службы.
«В 04.57 пламя локализовали, в 04.58 ликвидировали. Пострадавших нет, спасен один человек», - сообщили в пресс-службе МЧС.
Причина устанавливается.
Напомним, в Погарском районе во время пожара пострадал один человек.
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