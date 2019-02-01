В Унече вернувшейся из больницы пенсионерке внук подготовил «сюрприз»

Унечский подросток, состоящий на учете в органах внутренних дел, решил купить старый автомобиль; денег на приобретение у него не было, поэтому он совершил преступление, из-за чего пострадала его бабушка; на парня собираются завести уголовное дело.

82-летняя пенсионерка находилась в медучреждении. Когда вернулась, обнаружила пропажу 18 тыс рублей.

Вскоре выяснилось, что кражу мог совершить ее внук. Во время задержания он признался - проник в дом через незапертое окно. Где хранились сбережения - знал, объяснил юноша. Забрав 18 тыс рублей, скрылся. Похищенное потратил на старую машину «ВАЗ-21099», предназначенную для утилизации.

Транспорт изъяли.

«Собранные полицией материалы были переданы по подследственности для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД области.