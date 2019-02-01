Убийцу клинцовской школьницы приговорили к 24 годам тюрьмы

В Брянском областном суде 15 февраля 2019 года 38-летнему жителю Клинцов, обвиняемому в убийстве школьницы, объявили приговор.

Согласно документу, он должен провести за решеткой 24 года с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, остальных в колонии особого режима.

Суд также взыскал с мужчины в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда 4 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, вечером 10 октября 2018 года в Клинцах мужчина убил возвращавшуюся домой 15-летнюю школьницу. Он совершил нападение, чтобы отобрать телефон Samsung Galaxy J3.

Гражданин уже имеет четыры непогашенные судимости, в том числе три за тяжкие преступления. Из мест лишения свободы освободился в марте 2018 года.