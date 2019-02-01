В Брянске оштрафован лихач на автобусе Hundai
Работники брянского ГИБДД завершили административное расследование по отношению к водителю автобуса Hundai, который нарушил правила дорожного движения.
Мужчину привлекли по ч. 1.1 ст. 12.14 КоАП РФ к административной ответственности на основании записи с регистратора, которую опубликовали в соцсети.
Сам инцидент случился 10 февраля 2019 года около дома № 42 по улице 2-я Мичурина. Как оказалось, водитель указанного транспорта при повороте налево не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части.
Мужчину выписали 500 рублей штрафа.
Напомним, брянской ГИБДД оштрафовало лихача на Peugeot.
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