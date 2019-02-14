В Брянске около остановки «Мечта» произошло ДТП с участием маршрутки
15 февраля в областном центре недалеко от остановки «Мечта» случилась авария с участием маршрутки и легковушки, об этом сообщили в одной из соцсетей.
ДТП произошло днем на перекрестке. Транспорт получил незначительные повреждения. Кто виноват в аварии, выяснит ГИБДД.
«На перекрёстке около остановки «Мечта». Столкнулись автомобиль и маршрутка», - поделился очевидец Дмитрий Саманков.
Официальных данных не поступало.
Напомним, 13 февраля в Советском районе недалеко от «Аэропарка» произошло ДТП.
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