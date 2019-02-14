В Брянске около остановки «Мечта» произошло ДТП с участием маршрутки

15 февраля в областном центре недалеко от остановки «Мечта» случилась авария с участием маршрутки и легковушки, об этом сообщили в одной из соцсетей.

ДТП произошло днем на перекрестке. Транспорт получил незначительные повреждения. Кто виноват в аварии, выяснит ГИБДД.

«На перекрёстке около остановки «Мечта». Столкнулись автомобиль и маршрутка», - поделился очевидец Дмитрий Саманков.

Официальных данных не поступало.

Напомним, 13 февраля в Советском районе недалеко от «Аэропарка» произошло ДТП.