Продавая кресло, жительница Брянска лишилась 7 тыс рублей

В течение четырех дней шестеро жителей Брянской области, став жертвами афер, лишились 77 тыс рублей; одной из потерпевших оказалась 26-летняя девушка из Бежицкого района; правоохранители проводят расследование по всем фактам.

Потерпевшая опубликовала в сети Интернет объявление о продаже кресла. Ей позвонил потенциальный покупатель, который пообещал перечислить сумму на банковский счет. Для этого он потребовал от девушки не только данные карты, но код в СМС-ке для подтверждения операции. Она назвала «покупателю» цифры и после этого лишилась семи тысячи рублей.