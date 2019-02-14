ДТП под Клетней, ранен 17-летний парень

15 февраля в деревне Алень Клетнянского района произошла авария с участием автомобиля «ВАЗ 21150», в итоге пострадал 17-летний юноша.

Потерпевший получил сотрясение мозга, ушиб обеих голеней, ссадины лица; его госпитализировали.

Само ДТП случилось в половине восьмого вечера на улице Центральная. Как сообщили в отделе ГИБДД, 47-летний водитель «ВАЗа 21150» ехал с улицы Крымской на Школьную и сбил 17-летнего парня, который шел по проезжей части.

Напомним, 13 февраля в Почепском районе случилось серьезное ДТП с участием «ВАЗа 21074» и автомобиля Mazda 3.