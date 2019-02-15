В Бежицком районе огнеборцы тушили легковушку

17 февраля в Бежицком районе на улице Вечерней горел легковой автомобиль, обошлось без пострадавших.

Пожар произошел в 03:51, о нем сразу сообщили сотрудникам МЧС. На место через 10 минут прибыли расчеты 12-й части на двух автоцистернах.

Как оказалось, горела легковушка. В тушении использовали один ручной ствол. В 04:02 пламя локализовали, еще через три минуты ликвидировали.

«Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.