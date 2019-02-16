ДТП в Клинцах: ранен 49-летний мужчина

16 февраля в Клинцах на улице Калинина случилось ДТП с участием автомобиля Ford Focus, пострадал 49-летний мужчина.

Сама авария произошла в 23:20. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 19-летний водитель автомобиля Ford Focus ехал со стороны проспекта Ленина на улицу Мира и сбил 49-летнего гражданина, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В итоге у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленная рана головы; его госпитализировали.