В Климово горел легковой автомобиль

18 февраля в поселке Климово на улице Октябрьская загорелась легковушка, обошлось без пострадавших.

Сведения о пожаре поступили в 03:43. Спасатели 22-й части на двух автоцистернах прибыли на место через 10 минут. Выяснилось, что горела легковушка на площади трех квадратных метров. В тушении использовался один ручной ствол.

«В 03.45 пламя локализовали, в 03.47 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в Бежицком районе огнеборцы тушили легковушку.