В Климово горел легковой автомобиль
18 февраля в поселке Климово на улице Октябрьская загорелась легковушка, обошлось без пострадавших.
Сведения о пожаре поступили в 03:43. Спасатели 22-й части на двух автоцистернах прибыли на место через 10 минут. Выяснилось, что горела легковушка на площади трех квадратных метров. В тушении использовался один ручной ствол.
«В 03.45 пламя локализовали, в 03.47 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Напомним, в Бежицком районе огнеборцы тушили легковушку.
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