На Никитина в Брянске могла произойти трагедия

17 февраля в областном центре на улице Никитина едва не случилась трагедия – с крыши одного из магазинов упали глыбы льда и могли убить прохожих.

Речь идет о торговом помещении, расположенном в доме №13. К счастью, в тот момент около магазина никто не проходил.

«Упали глыбы. Пробило крышу насквозь магазина. Это ладно, никто не шёл, сразу бы насмерть. Оторвало антенну, кто то теперь возместит? Куда обращаться?», - поделился автор.

Одни пользователи соцсети посоветовали обращаться автору в прокуратуру, другие – в суд.

«В суд обращаться, через юриста взыскивать вред и судебные издержки. Самое эффективное - это рублем наказывать», - порекомендовал Дмитрий Платонов.

По словам Екатерины Федоренко, две недели назад на эту крышу тоже упала глыба.

«Грохот был сильный, шли с ребёнком, очень испугались . Каждый день ходим в этот магазин, очень страшно», - рассказала Екатерина.