На Никитина в Брянске могла произойти трагедия
17 февраля в областном центре на улице Никитина едва не случилась трагедия – с крыши одного из магазинов упали глыбы льда и могли убить прохожих.
Речь идет о торговом помещении, расположенном в доме №13. К счастью, в тот момент около магазина никто не проходил.
«Упали глыбы. Пробило крышу насквозь магазина. Это ладно, никто не шёл, сразу бы насмерть. Оторвало антенну, кто то теперь возместит? Куда обращаться?», - поделился автор.
Одни пользователи соцсети посоветовали обращаться автору в прокуратуру, другие – в суд.
«В суд обращаться, через юриста взыскивать вред и судебные издержки. Самое эффективное - это рублем наказывать», - порекомендовал Дмитрий Платонов.
По словам Екатерины Федоренко, две недели назад на эту крышу тоже упала глыба.
«Грохот был сильный, шли с ребёнком, очень испугались . Каждый день ходим в этот магазин, очень страшно», - рассказала Екатерина.
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