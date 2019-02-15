ДТП в Клинцах: госпитализирован 49-летний водитель «ВАЗа»

17 февраля в Клинцах на улице Калинина произошла авария с «ВАЗом -21053», пострадал 49-летний автомобилист.

Само ДТП случилось в 19:50. Как объяснили в отделе ГИБДД, 49-летний водитель отечественной машины совершал обгон и выскочил на встречку, где врезался в Opel Vivaro под управлением 38-летнего водителя.

В итоге у пострадавшего закрытый перелом нижней трети кости правого бедра, его госпитализировали.

Напомним, 13 февраля в Почепском районе случилась серьезная авария с участием «ВАЗа 21074» и машины Mazda 3.