В Навле 43-летняя автоледи пострадала из-за водителя Ford Transit

Авария с участием двух иномарок Hyundai Getz и Ford Transit 17 февраля произошла в Навле на улице Розы Люксембург, ранена водитель первого автомобиля.

Инцидент случился около десяти вечера. По предварительным данным, 43-летняя дама, управляя Hyundai Getz и двигаясь со стороны улицы Советской на автодорогу «Украина», выскочила на полосу встречного движения, где врезалась в Ford Transit под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП у 43-летней автоледи ушиб грудной клетки; врачи, назначив ей лечение, отпустили домой.

Напомним, в Клинцах пострадал 49-летний водитель отечественной машины.