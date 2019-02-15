Брянец едва не лишился гаража
18 февраля в Бежицком районе в гаражном обществе «Камвольный-1» произошел пожар, пострадавших не было.
Информацию о возгорании спасатели 12-й части получили в 11:07. Через восемь минут они на двух автоцистернах прибыли на место. К тому времени пламя охватило имущество в частном гараже на площади 10 квадратных метров. В тушении использовали ручной ствол.
«В 11.33 пожар локализовали, в 11.36 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
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