В Брянске на перекрестке лихач на иномарке Hundai проигнорировал правила

18 февраля в областном центре на перекрестке улиц Фокина и Калинина регистратор одного из автомобилей зафиксировал очередного «автохама»-лихача, который нарушил правила дорожного движения.

На записи видно, что водитель иномарки Hundai выехал на встречную полосу да еще на запрещающий сигнал светофора.

«Выезд по встречной на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Дата и время соответствуют. Перекресток улиц Фокина и Калинина», – сообщил автор ролика Иван Бор в одной из соцсетей.

Напомним, в Брянске оштрафовали лихача на Peugeot.

Фото - кадр видео.