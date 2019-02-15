Нетрезвый брянец проучил автовладельцев за «неправильную парковку»

Брянская полиция возбудила уголовное дело в отношении 25-летнего парня, который подозревается в умышленном повреждении чужого имущества.

Молодому человеку по части 1 статьи 167 УК РФ может грозить до двух лет.

История случилась в микрорайоне Сосновый Бор в Брянском районе. Утром двое местных жителей проснулись от звуков сработавшей автомобильной сигнализации. Выяснилось, у припаркованной во дворе жилого дома иномарки Toyota неизвестный выбил стекло с водительской стороны. Кроме этого, поврежденным оказался и Mersedes, в нем разбили боковое зеркало. Ущерб составил около 30 тыс рублей.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 25-летний парень, не имевший до сих пор проблем с законом. Он объяснил, что шел домой в пьяном виде. На пути оказались две машины, которые пришлось обходить. По этой причине его охватила агрессия, он взял обломок кирпича и проучил автовладельцев за «неправильную парковку».