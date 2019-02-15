В Погарском районе огнеборцы тушили дачу

18 февраля в селе Витемля Погарского района произошел пожар на частной даче, пострадавших не было.

Информация о возгорании поступила в 23:34. Через 20 минут огнеорцы 46-й части и ОП «Витемля» на двух автоцистернах прибыли на место. Как выяснилось, горел дачный дом размером 14х6 метров. В тушении использовали два ручных ствола.

В 00.05 пламя локализовали, в 00.40 ликвидировали.

«Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе управления МЧС.

Напомним, в Дятькове 7 февраля на улице Пионерской произошел пожар на частной даче.