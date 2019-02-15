Брянец расправился с собутыльником во время уборки урожая картофеля

Суд Бежицкого района приговорил дважды судимого 37-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве, к девяти годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент произошел 8 сентября 2018 года. Двое мужчин устроили застолье со спиртным по случаю уборки урожая картофеля. Во время распития алкоголя между ними произошла ссора, во время которой обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в шею.

Тот от массивной кровопотери скончался до приезда бригады «скорой помощи».