В Брянске двоих уроженцев Таджикистана погубили «закладки»

Двое уроженцев Таджикистана предстанут перед брянским судом, их обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

Обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено по п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный в составе организованной группы, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» утвердил заместитель прокурора.

История продолжалась с мая по август 2018 года. Мужчины сбывали наркотики с помощью «закладок».

В августе деятельность организованной группы раскрыли сотрудники правоохранительных органов.

Из незаконного оборота изъяли более 150 г героина.