В Брянске двоих уроженцев Таджикистана погубили «закладки»
Двое уроженцев Таджикистана предстанут перед брянским судом, их обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.
Обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено по п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный в составе организованной группы, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» утвердил заместитель прокурора.
История продолжалась с мая по август 2018 года. Мужчины сбывали наркотики с помощью «закладок».
В августе деятельность организованной группы раскрыли сотрудники правоохранительных органов.
Из незаконного оборота изъяли более 150 г героина.
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