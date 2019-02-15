Брянца обвиняют в убийстве знакомой

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела 38-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве по неосторожности.

История случилась в ночь с 25 на 26 ноября 2018 года. Мужчина пришел в гости к своей знакомой на улице 3-я Толмачевская города Брянск. Пара устроила вечеринку со спиртным. Через некоторое время между гостем и хозяйкой возник конфликт, во время которого мужчина два раза ударил женщину в область головы. От причиненной черепно-мозговой травмы 43-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения.