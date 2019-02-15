В Мглине 23-летний парень «похозяйничал» в кафе
23-летний житель Мглинского района, ранее не имевший проблем с законом, совершил преступление, находясь в нетрезвом виде в одном из местных кафе; парень задержан, ему грозит срок.
К правоохранителям обратились сотрудники мглинского кафе, рассказав о том, что ночью неизвестный выломал дверь и проник в подсобку. Пропали 30 ящиков со спиртным.
Сыщики провели расследование и вскоре нашли большую часть похищенного практически около развлекательного заведения. Через пару час был задержан и сам подозреваемый. В отделении он признал вину и объяснил, что накануне проводил время в кафе до самого закрытия. После чего ушел и снова вернулся, хотел было попросить продать ему пиво с собой, но заведение уже закрыли. Тогда взломал дверь, а затем вынес и припрятал неподалеку ящики со спиртным, за которыми собирался вернуться завтра, договорившись с знакомым о транспорте.
Парню грозит до пяти лет по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
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