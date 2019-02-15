В Брянске 39-летней даме досталось от полиции из-за дочери
Брянские следователи завершили расследование уголовного дела 39-летней местной жительницы, которая обвиняется в применении насилия к сотруднику полиции.
Инцидент произошел 21 августа 2018 года на улице Ульянова в Брянске. Дама находилась у участкового. На нее составляли административный протокол за то, что 15-летняя дочь попалась в общественном месте в нетрезвом виде.
Нерадивой матери не понравился такой поворот событий и она набросилась на инспектора по делам несовершеннолетних, сперва ударила ее рукой, а потом схватила за волосы. Итог очевиден: на женщину завели еще и уголовное дело.
Документ передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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