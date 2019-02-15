В Бежицком районе из жилого дома эвакуировали пять человек

19 февраля на улице Дружбы в Бежицком районе произошел пожар в жилом доме, пять человек было эвакуировано.

Информация о возгорании поступила в 15:02, через пять минут огнеборцы 12-й части на двух автоцистернах прибыли по адресу. Как выяснилось, горела мебель на кухне квартиры на площади трех квадратных метров.

В тушении использовали ручной ствол, работало звено газодымозащитной службы. Через 21 минуту пламя локализовали, еще через одну ликвидировали

«Пострадавших нет, из подъезда эвакуировано пять человек. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.