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В Брянске из-за аварии на Калинина образовался огромный затор

Опубликовано Вчера, 20:11

19 февраля на улице Калинина произошло ДТП с двумя иномарками, обе машины от удара получили повреждения.

Инцидент случился около семи вечера недалеко от монумента артиллеристам. Как сообщили очевидцы, две легковушки столкнулись лоб в лоб. По всей видимости, одна из иномарок хотела проехаться по встречной полосе, однако врезалась в Ford.

Оба транспорта получили повреждения капота и бампера.

Из-за происшествия на дороге образовалась пробка.

«Пробка от самого Черного моста», - прокомментировал пользователь Тимофей Кот.

«Решил обогнать, вот и все», - добавила пользователь Галина.

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