В селе Брасово огнеборцы около часа тушили жилой дом

19 февраля в Брасово на улице Первомайской случился пожар в жилом доме, пострадавших не было.

Информация о возгорании поступила спасателям 41-й части в 22:47. Через 9 минут они на двух автоцистернах прибыли на место. К этому времени, из окон двухквартирного жилого дома валили клубы дыма.

В тушении использовали два ручных ствола.

«В 23.26 пожар локализовали, в 23.44 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Напомним, в Погарском районе горела частная дача.