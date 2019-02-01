В Злынке парень неудачно «повторил» навык вождения перед экзаменом в автошколе
21-летний житель Злынковского района, не имевший проблем с законом, возвращаясь домой с дискотеки, совершил преступление во время попытки повторить навыки вождения перед экзаменом в автомобильной школе; парень задержан, ему грозит срок.
К правоохранителям обратился 23-летний молодой человек, заявив об угоне автомобиля. Как выяснилось, он по привычке оставил свой «ВАЗ 2107» у дома незапертым и с ключами в замке зажигания.
Вскоре украденную машину полиция нашла в лесополосе, недалеко от населенного пункта. Повреждений не было. Видимо, угонщик бросил транспорт из-за севшего аккумулятора.
Через несколько часов установили и подозреваемого, который признался, что угон специально не планировал. Все произошло спонтанно. Возвращаясь с дискотеки - объяснил он - заметил чужую машину и понял, что может ее завести, а заодно и отточить навыки вождения перед сдачей экзамена в автошколе.
Задержанному грозит до пяти лет.
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