В Брянске дама «навела порядок» в комнате соседки по общежитию
Брянская полиция предъявила обвинение 50-летней местной жительнице в краже, совершенной из комнаты соседки.
О том, что из тайника пропали 10 тыс рублей, 42-летняя жительница Фокинского района узнала только в конце января. Во время расследования выяснилось, что похищение денег случилось неделей ранее, однако поскольку осторожная злоумышленница украла не всю сумму, потерпевшая заметила исчезновение не сразу.
Личность подозреваемой полиция установила за два дня. Ею оказалась 50-летняя соседка потерпевшей. Она вину признала и вернула деньги. Как оказалось, сперва она хотела попросить в долг, но, обнаружив комнату соседки незапертой, не удержалась от искушения и присвоила часть сбережений.
Если суд признает женщину виновной, ей «светит» до шести лет.
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