В селе Городище иномарка сбила пенсионерку
20 февраля в соцсетях появилась информация о том, что недалеко от Брянска в селе Городище иномарка Volkswagen сбила пожилую женщину.
На место ДТП, по словам очевидцев, прибыла скорая помощь.
«На Городище кого-то на пешеходе сбили, стоит скорая, кто что знает?», - спросил один из пользователей.
«Бабушку сбили. Volkswagen до сих пор на Городище стоит», - объяснил Николай Любочкин.
В каком состоянии находится потерпевшая, неизвестно.
Официальных данных о происшествии не поступало.
Напомним, авария с участием автомобиля Lada Vesta произошла в областном центре 17 февраля на улице Брянского фронта, пострадал 41-летний пешеход.
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