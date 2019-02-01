В селе Городище иномарка сбила пенсионерку

20 февраля в соцсетях появилась информация о том, что недалеко от Брянска в селе Городище иномарка Volkswagen сбила пожилую женщину.

На место ДТП, по словам очевидцев, прибыла скорая помощь.

«На Городище кого-то на пешеходе сбили, стоит скорая, кто что знает?», - спросил один из пользователей.

«Бабушку сбили. Volkswagen до сих пор на Городище стоит», - объяснил Николай Любочкин.

В каком состоянии находится потерпевшая, неизвестно.

Официальных данных о происшествии не поступало.

Напомним, авария с участием автомобиля Lada Vesta произошла в областном центре 17 февраля на улице Брянского фронта, пострадал 41-летний пешеход.