Две женщины пытались сделать «сюрприз» для узников брянской колонии

Работники брянской колонии строгого режима №1 задержали двух гражданок, которые прибыли на длительные свидания к осужденным.

Во время досмотра вещей у задержанных изъяли запрещенные вещи: два флеш-накопителя, провод, зарядное устройство, сим-карту.

До этого, при прохождении через контрольно-пропускной пункт колонии, женщин ознакомили под роспись в «Журнале ознакомления и предупреждения об административной ответственности за пронос запрещенных предметов» и предупредили о том, что необходимо сдать мобильные телефоны и комплектующие сотовой связи.