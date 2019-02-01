В Брянске наказан лихач на «Ладе»

АПХ «Мираторг», крупнейший инвестор в агропромышленный сектор России, сообщает, что инвестировал свыше 58 млн рублей в строительство корпоративного учебного-технического центра в Рогнединском районе Брянской области. Учебное заведение является филиалом «Мясной бизнес академии» холдинга и осуществляет подготовку специалистов инженерной и агрономической служб.

Банк УРАЛСИБ получил награду «IT'S ALIVE!» за достижения в области развития искусственного интеллекта. Банк был награжден за проект AIDA (Artificial Intelligence and Data Analytics Office). Кроме того, персональным дипломом был отмечен Руководитель Дирекции искусственного интеллекта и анализа данных, Старший вице-президент Банка УРАЛСИБ Юрий Сирота.

20 февраля в Смоленске на улице Соболева загорелась однокомнатная квартира в пятиэтажке, о пострадавших и жертвах информации нет.

Бойцы поисковых отрядов посетили богослужение в Покровском храме у деревни Всеволодкино и центр «Долг», где по случаю знаменательной даты была представлена концепция новой экспозиции в музее Неизвестного солдата.

Для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в период празднования Международного женского дня более 40 дополнительных рейсов совершат поезда дальнего следования формирования АО «ФПК» с вокзалов Московского узла.

XVIII Российский инвестиционный форум (РИФ), проходивший 14-15 февраля в Сочи, в очередной раз открыл для Смоленщины ряд выгодных перспектив. В регионе планируется создать особую экономическую зону, открыть пятизвездочную гостиницу, построить спортивный картодром и др.

Сам инцидент случился 25 января 2019 года около дома №99 по Московскому проспекту. Как выяснилось, мужчина при повороте направо не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части.

Автомобилиста-лихача наказали на основании записи з регистратора, которая появилась в сети Интернет.

Работники брянского ГИБДД закончили административное расследование по отношению к водителю «Лада X Ray», который нарушил Правила дорожного движения РФ.

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