В Брянске наказан лихач на «Ладе»
Работники брянского ГИБДД закончили административное расследование по отношению к водителю «Лада X Ray», который нарушил Правила дорожного движения РФ.
Автомобилиста-лихача наказали на основании записи з регистратора, которая появилась в сети Интернет.
Сам инцидент случился 25 января 2019 года около дома №99 по Московскому проспекту. Как выяснилось, мужчина при повороте направо не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части.
По ч.1 статьи 12.14. «Нарушение правил маневрирования», водителя оштрафовали на 500 рублей.
Напомним, в Брянске оштрафовали водителя автобуса Hundai.
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