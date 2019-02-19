В деревне Папсуевка на пожаре погиб 52-летний мужчина

Банк УРАЛСИБ получил награду «IT'S ALIVE!» за достижения в области развития искусственного интеллекта. Банк был награжден за проект AIDA (Artificial Intelligence and Data Analytics Office). Кроме того, персональным дипломом был отмечен Руководитель Дирекции искусственного интеллекта и анализа данных, Старший вице-президент Банка УРАЛСИБ Юрий Сирота.

20 февраля в Смоленске на улице Соболева загорелась однокомнатная квартира в пятиэтажке, о пострадавших и жертвах информации нет.

Бойцы поисковых отрядов посетили богослужение в Покровском храме у деревни Всеволодкино и центр «Долг», где по случаю знаменательной даты была представлена концепция новой экспозиции в музее Неизвестного солдата.

Для обеспечения повышенного спроса на пассажирские перевозки в период празднования Международного женского дня более 40 дополнительных рейсов совершат поезда дальнего следования формирования АО «ФПК» с вокзалов Московского узла.

XVIII Российский инвестиционный форум (РИФ), проходивший 14-15 февраля в Сочи, в очередной раз открыл для Смоленщины ряд выгодных перспектив. В регионе планируется создать особую экономическую зону, открыть пятизвездочную гостиницу, построить спортивный картодром и др.

20 февраля в Смоленске на улице 8 Марта загорелся барак, в итоге погиб мужчина.

Сведения о возгорании спасатели 37-й части и подразделения «Почеп» получили в 00:37. Через 17 минут они на двух автоцистернах прибыли по адресу. К тому времени частный дом размером 5х9 метров был охвачен огнем. На тушение подавались два ручных ствола.

21 февраля в деревне Папсуевка Почепского района произошел пожар в частном жилом доме, есть погибший.

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