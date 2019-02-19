В деревне Папсуевка на пожаре погиб 52-летний мужчина
21 февраля в деревне Папсуевка Почепского района произошел пожар в частном жилом доме, есть погибший.
Сведения о возгорании спасатели 37-й части и подразделения «Почеп» получили в 00:37. Через 17 минут они на двух автоцистернах прибыли по адресу. К тому времени частный дом размером 5х9 метров был охвачен огнем. На тушение подавались два ручных ствола.
«В 01.15 пожар локализован, в 01.50 ликвидирован» - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Причина устанавливается.
По словам очевидцев, на пожаре погиб 52-летний мужчина.
Напомним, в Жирятинском районе сгорел сарай.
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