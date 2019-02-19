Инцидент в Брянске: крыша со снегом разбила машину

13 февраля на улице Почтовой в областном центре едва не произошла трагедия – на частной стоянке рухнула крыша прямо на автомобиль, к счастью, обошлось без жертв.

Информацию об этом случае очевидцы опубликовали в соцсетях. Кровля упала из-за накопившегося на ней снега и льда.

«На Визите на частной стоянке рухнула крыша — от скопившегося льда и снега. В связи с недобросовестным исполнением услуг по содержанию стоянки пострадала машина - восстановлению не подлежит», - поделился автор поста.

Как выяснилось, владелец стоянки не собирается возмещать ущерб.

Брянцы в соцсетях посоветовали хозяину машины делать оценку ущерба и обращаться в суд.

«У него впереди долгий и тернистый путь судебных тяжб и эти останки ему пригодятся», - прокомментировала Евгения Михнович.

«Там ещё одна машина стояла, «пятнадцатая» вроде, тоже помяло», - сообщил Сергей Бояркин.

Напомним, на площади Партизан в Брянске с крыши на машину рухнула глыба.