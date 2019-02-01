Хулиган избил брянца за сигарету

Дятьковский городской суд приговорил к двум годам колонии строгого режима ранее судимого 30-летнего местного жителя, который зверски избил знакомого.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент произошел в конце октября 2018 года. Мужчина в нетрезвом состоянии находился в коридоре одного из общежитий Дятькова. За отказ знакомого угостить его сигаретой он ударил ногой в живот, отчего тот упал на пол, а затем еще не менее пяти раз ударил кулаком и не менее трех ногой по голове и лицу. В итоге пострадавший получил закрытую черепно-лицевую травму.