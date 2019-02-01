В Брянске осужден гражданин Молдовы за поставку более 120 кило гашиша
Севский райсуд приговорил 31-летнего жителя Молдовы к семи годам колонии строгого режима, его обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса: участие в преступном сообществе, покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и контрабанде наркотических средств.
История продолжалась с 2014 года по март 2017, именно столько времени обвиняемый участвовал в международном преступном сообществе.
Граждане Молдовы, Украины, Испании и России, не имеющие легальных доходов, поставляли из Испании в Россию крупные партии гашиша, марихуаны.
5 ноября 2016 года осужденный в столичном регионе передал соучастнику более 511 г гашиша.
30 ноября 2016 года этого человека с частью наркотика задержала полиция; оставшуюся половину партии изъяли по месту его жительства. Во время обыска квартиры и досмотра авто обнаружили около двух кило марихуаны, которые передали ему для реализации организовавшие поставку члены сообщества, в том числе обвиняемый.
8 марта 2017 года злоумышленники через таможенный пост МАПП «Троебортное» в Севском районе с Украины доставили в Московскую область более 122 кг гашиша, часть из которого передали обвиняемому. В этот же день оперативники задержали подельников и изъяли наркотики. Кроме того, во время обыска в арендованном обвиняемым гараже обнаружили еще более 70 кило этого наркотика.
В процессе предварительного расследования с фигурантом заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
«Расследование в отношении остальных соучастников продолжается, некоторые из них уже предстали перед судом», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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