Брянец ночью «заминировал» две высотки

Сотрудники брянской полиции и ФСБ задержали 26-летнего парня, который подозревается в заведомо ложном сообщении о минировании двух многоэтажек.

Ночью 21 февраля на номер «112» позвонил молодой человек из Бежицкого района, заявив о том, что в двух домах на Баумана заложена бомба. Звонивший находился в нетрезвом виде.

К месту возможного заминирования сразу отправили оперативников и представителей профильных служб, они проверили здания, взрывоопасных предметов не нашли.

В течение двух часов сотрудники полиции установили личность звонившего и задержали его.

С подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»