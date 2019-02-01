Брянский следком проводит проверку по факту отравления воспитанников детских садов

Шесть дошкольников из детских садов Володарского района 20 февраля попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию, брянские следователи по этому поводу уже начали проверку.

В данный момент сотрудники следкома выясняют обстоятельства случившегося, после этого действиям людей, которые несут ответственность за безопасность детей в дошкольных учреждениях, дадут правовую оценку.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.