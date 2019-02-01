В Брянске в ДТП на Объездной пострадала 60-летняя дама

XVIII Российский инвестиционный форум (РИФ), проходивший 14-15 февраля в Сочи, в очередной раз открыл для Смоленщины ряд выгодных перспектив. В регионе планируется создать особую экономическую зону, открыть пятизвездочную гостиницу, построить спортивный картодром и др.

20 февраля в Смоленске на улице 8 Марта загорелся барак, в итоге погиб мужчина.

На днях в СМИ появилась новость о том, что в клинической больнице Смоленска скончалась женщина из-за ненадлежащего оказания ей медпомощи; следователи начали по этому факту проверку.

Сотрудники смоленского Россельхознадзора во время надзорных мероприятий обнаружили предприятие-«фантом» по производству молочной продукции.

Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-чат поддержки для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь представители бизнеса могут задавать вопросы специалисту Банка в чате непосредственно в Интернет-банке для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online».

Само ДТП случилось в 07:07. Как объяснили в отделе ГИБДД, 57-летний водитель Volkswagen Passat ехал с Авиационной в сторону Бежицкой и сбил 60-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

60-летняя дама получила телесные повреждения после аварии с участием автомобиля Volkswagen Passat 20 февраля на улице Объездной в областном центре.

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